張志勇表示，留意中國電信（0728）宣布「回A」的計劃，但中國通信服務暫時未有「回A」的計劃。張志勇又表示，A股市場能有助提升集團的品牌和知名度，集團亦會研究相關的內容，有相關的決定會公開宣布。

張志勇表示，派息政策意在回報股東，更指集團處於良好的發展狀態，通過長期的投入和持續回報股東的方式運作。中國通信服務每股末期息派0.1335元，另派特別息0.0267元，合共派0.1602元。

中國通信服務去年純利達30.81億元，按年升1.06％，張志勇表示，上半年業務受國內疫情影響收入和純利，惟下半年回復正常增長水平。張志勇更指，今年國內疫情持續明朗下，料今年收入能達雙位數的增長。中國通信服務去年全年收入達1226.49億元，按年升4.5％。

中國通信服通現報3.48港元，升1.163％，成交額達4200萬元。