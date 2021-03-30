中通服﹕今年資本開支回復平穩 料今年收入達雙位數增長
文章日期：2021年3月30日 15:26
中國通信服務（0552）董事長張志勇表示，去年因購買物業令資本開支增加，料今年資本開支能回復平穩水平，與去年相約，惟未透露具體數字。張志勇又指，資本開支主要用在智慧產品的研發上，當中5G產品研發開支亦較為平穩，約10億元人民幣（下同），與去年相約。中國通信服務去年資本開支達39.62億元，按年大增3.18倍。
張志勇表示，留意中國電信（0728）宣布「回A」的計劃，但中國通信服務暫時未有「回A」的計劃。張志勇又表示，A股市場能有助提升集團的品牌和知名度，集團亦會研究相關的內容，有相關的決定會公開宣布。
張志勇表示，派息政策意在回報股東，更指集團處於良好的發展狀態，通過長期的投入和持續回報股東的方式運作。中國通信服務每股末期息派0.1335元，另派特別息0.0267元，合共派0.1602元。
中國通信服務去年純利達30.81億元，按年升1.06％，張志勇表示，上半年業務受國內疫情影響收入和純利，惟下半年回復正常增長水平。張志勇更指，今年國內疫情持續明朗下，料今年收入能達雙位數的增長。中國通信服務去年全年收入達1226.49億元，按年升4.5％。
中國通信服通現報3.48港元，升1.163％，成交額達4200萬元。