去年郵儲行淨息差為2.42厘，按年下降0.11厘，張金良表示，今年息差仍有收窄壓力，但幅度會趨勢。政策推動貸款利率穩中有降，預期全年貸款資產收益率有下行壓力但比去年低，而市場利率中樞已回去2019年水平，該行存款比率較低，資本市場投資較多，則會對該行有利。該行資產結構仍有調整空間，有信心息差會繼續好過市場。

郵儲行核心一級資本充足率為9.6%，為國有大型銀行偏低水平，張金良表示，上市較遲因此充足率低於同業，該行會嚴控風險加權資產的增速，不會過度冒險追求規模，需與資本承受能力和風險管控能力相符。除提升盈利能力，亦會通過資本工具從外部補充資本。他又指，該行派息會兼顧視乎資本水平和股東意願。

記者：歐陽偉昉

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