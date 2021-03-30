郵儲行：互聯網存款新規有利遏止存息上升
文章日期：2021年3月30日 13:02
人民銀行今年初通過加強互聯網存款規範，不可通過第三方渠道吸收存款，郵儲銀行（1658）副行長張學文表示，該行沒有互聯網存款，而結構性存款的佔比亦較小，該行擁有4萬多個實體網點，新規對他們有利。董事長張金良指，政府重心近年在規範存款，新政策令行業回歸理性，遏止存息上升的趨勢。
去年郵儲行淨息差為2.42厘，按年下降0.11厘，張金良表示，今年息差仍有收窄壓力，但幅度會趨勢。政策推動貸款利率穩中有降，預期全年貸款資產收益率有下行壓力但比去年低，而市場利率中樞已回去2019年水平，該行存款比率較低，資本市場投資較多，則會對該行有利。該行資產結構仍有調整空間，有信心息差會繼續好過市場。
郵儲行核心一級資本充足率為9.6%，為國有大型銀行偏低水平，張金良表示，上市較遲因此充足率低於同業，該行會嚴控風險加權資產的增速，不會過度冒險追求規模，需與資本承受能力和風險管控能力相符。除提升盈利能力，亦會通過資本工具從外部補充資本。他又指，該行派息會兼顧視乎資本水平和股東意願。
記者：歐陽偉昉
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