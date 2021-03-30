期內收入89.45億元，按年升0.5%，主要由於海外地區收入上升，抵消珠三角地區受疫情影響導致的收入下降。

去年招商局港口共完成集裝箱吞吐量1.2億TEU，按年增長7.9%；完成散雜貨吞吐量4.11億噸，按年下降8.6%。其中，內地、香港及台灣港口完成集裝箱吞吐量9165萬TEU，年增0.8%，主因下半年業務量持續恢復抵消了年初疫情造成的影響。而招商局在本港去年共完成集裝箱吞吐量556萬TEU，按年減少0.2%。

海外地區港口則完成集裝箱吞吐量2888萬TEU，年增38.5%，主要受惠Terminal Link於去年3月完成收購8個碼頭後的新增吞吐量貢獻。

招商局港口指，今年全球集裝箱航運市場仍然面臨一定的不確定性。全球運力供需失衡、集裝箱短缺、港口擁堵等因素料進一步延續，並對運費、船期可靠性等產生連鎖反應。若新冠疫情逐步得到控制，航線、運力、箱量投放有望逐步恢復常態，集裝箱運費將逐步回調。而全球經濟復蘇等積極因素，則有望全面帶動海運量需求。

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