【有片：選股王】恒指高開科技股大幅反彈 醫療設備股威高可留意
文章日期：2021年3月30日 12:39
恒指高開逾200點回順，升幅曾收窄至32點，但很快回升，以近半日最高位收市，半日收報28,672點，升334點或1.18%；大市半日成交923億元。科技股大幅反彈，恒生科技指數半日升逾3%，服飾食品餐飲等內需也反彈，本地的地產股等拉動指數表現。醫藥股表現強勁，醫療設備股威高（1066）可以留意。
威高受到疫情及帶量採購政策的打擊，股價去年8月已開始調整，由高位大幅回落逾四成。不過，威高注重研發及多元化產品，加上改進生產降低成本，盡量減少影響。威高去年宣布向母公司收購血液輻照儀業務，照儀去年已在中國交付，並預計今年開始訂單大幅增長。威高於中國擁有廣泛血站客戶基礎，新收購可以帶來協同效益。
威高同時出售非主要產品的中風治療器械業務，除了免除進一步投資，也可以套回資金集中主要業務；公司建議分拆骨科植入物業務上市已獲科創板上市委員會批准，積極進行資產重組，將有助提升業績表現。
股價方面，威高月初跌至12.3元回穩並築起小圓底，昨天一度升穿頸線14元及50天線但未能企穩，今早再次突破，待若可守50天線之上，後市將有望上試15.7元阻力。
劉思明