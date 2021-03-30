威高受到疫情及帶量採購政策的打擊，股價去年8月已開始調整，由高位大幅回落逾四成。不過，威高注重研發及多元化產品，加上改進生產降低成本，盡量減少影響。威高去年宣布向母公司收購血液輻照儀業務，照儀去年已在中國交付，並預計今年開始訂單大幅增長。威高於中國擁有廣泛血站客戶基礎，新收購可以帶來協同效益。

威高同時出售非主要產品的中風治療器械業務，除了免除進一步投資，也可以套回資金集中主要業務；公司建議分拆骨科植入物業務上市已獲科創板上市委員會批准，積極進行資產重組，將有助提升業績表現。

股價方面，威高月初跌至12.3元回穩並築起小圓底，昨天一度升穿頸線14元及50天線但未能企穩，今早再次突破，待若可守50天線之上，後市將有望上試15.7元阻力。

劉思明

投資版副主編