華潤萬象去年多賺1.24倍 2025年在管面積目標4億平方米
文章日期：2021年3月30日 12:33
華潤萬象（1209）去年多賺1.24倍至8.177億元人民幣（下同），核心純利按年增1.48倍，8.164億元，每股盈利為0.485元，每股核心盈利為0.484元，派末期息0.132元，全年派息比率達37%。
集團住宅物業管理服務的在管建築面積為1.066億萬平方米；商業運營服務的已開業購物中心建築面積為610萬平方米，已開業寫字樓建築面積為150萬平方米。集團指2021年首兩個月的第三方外拓面積已達900萬平方米，超過2020年全年，2021年全年外拓目標為4500萬平方米，及10個第三方購物中心項目。
在十四五規劃下，管理層表示，目標是2025年在管面積要達到4億平方米，當中來自第三方（即非華潤置地（1109）項目）的佔比約50%。華潤萬象已開業的購物中心62個，連同手上儲備項目約61個，共有123個，並將持續向第三方拓展，希望再拓展多50個，加上母企華潤置地仍會於市場作再投資，料至2025年集團整體能開業的購物中心將可達150個。
問到收併購方面，集團表明不會純粹為收購而收購，更重點能達至長期穩定經營及規模增長等，希望收購的標的對於毛利率不產生影響，或能在一至兩年內提升毛利率至公司水平才會考慮。集團會持續輸出輕資產管理，又會以「分租」形式，將一些合適或在主要地段城市的項目分租下來再以集團品牌經營，相信成長空間很大。
至於同行積極發展社區增值服務，集團的社區增值服務佔比亦由2019年佔收入10%，提升至2020年的12%，未來希望達至22%水平。
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