該集團雖然在20年度出現虧損，但是首席財務官張盛稱，年內在數字資產業務支持下，除息税、折舊及攤銷前盈利已達(EBITDA)500萬元，營運成本已按年減少8%，業務亦能處於擴張階段。他並沒有就何時扭虧作回應，卻指出隨著越來越多機構性投資者接受數字資產，正好提供獨特的機會供集團在未來數年捕捉更多生意機會。年內機構性投資者佔其客戶比重達93%，按年增加3個百分點，餘下為高淨值投資者。

張盛又指，集團在香港受規管，已見中國有若干對數字資產有興趣的投資者經香港，接觸數字資產市場。Hugh Madden補充，內地未有開放的數字資產市場，集團可在港提供合規的服務。在預見將來有更多同業加入申請牌照，他歡迎將來有健康的競爭。在港之外，BC科技亦正到新加坡申請牌照，他們期待收到當局通知最新進展。

另由於數字資產市場是24小時持續運作，Hugh Madden稱，他們不單需要在全球不同地區開設辦事處，亦在英國設立研發中心去開發軟件及服務配合，並提供技術支援。

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