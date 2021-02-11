恒指升334點升穿10天線 科指大升3% 北水大幅流入
文章日期：2021年3月30日 12:16
恒指半日升334點或1.18%，報28672點，升穿10天線(28597.87點)，成交金額922億元；國指升120點或1.1%，報11063點。恒生科技指數收報8233點，升3.16%。恒指今早高開214點，高位升341點，低位升32點，高低波幅308點。
藍籌43隻升，11隻下跌，1隻無升跌。申洲國際（2313）升7.31%，收報155.6元，是升幅最大的藍籌，中海外（0688）跌4.59%，收報20.8元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升4.99%，收報294.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻66點；建行（0939）跌0.75%，收報6.63元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報11.36元，升13.15%跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報41.9元，跌5.1%；
北水南下合計淨流入26.17億元，較上日增加180.02%，連續第3日流入，累計流入95.82億元。南水北上合計淨流入25.35億元人民幣，終止連續1日流出。
筆記本電腦需求增，宏碁、華碩計劃加價，聯想（0992）創52周高，見11.36元，收報11.36元，升13.15%。
奧園（3883）慷慨派息股價飆近一成，買地預算將控制於銷售25%內。收報8.56元，升12.19%。奧園今早公布，純利增41%，末期息人民幣66分及特別股息每股人民幣11分。
多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）收報3.12元，跌2.5%；中行（3988）收報2.93元，跌0.68%；中銀香港（2388）收報28.3元，升0.18%；長城汽車（2333）收報21.25元，升1.19%；香港電視（1137）收報13.22元，升3.61%；萬洲（0288）收報7.21元，升2.41%；呷哺呷哺（0520）收報16.52元，升3.38%。
破頂股表現
內房股、物管股破頂，包括，合景泰富（1813）創上市新高，見14.18元，收報13.94元，升2.05%；寶龍地產（1238）創上市新高，見7.53元，收報7.47元，升2.19%；龍湖（0960）創上市新高，見53.4元，收報52.9元，升2.62%；世茂服務（0873）創上市新高，見17.86元，收報17.44元，升2.35%；雅居樂（3383）創52周高，見12.94元，收報12.74元，升0.63%。
內需消費股破頂，包括特步（1368）創52周高，見4.77元，收報4.65元，無升跌；周生生（0116）創52周高，見12.6元，收報12.3元，跌0.81%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新高，見803.5元，收報800元，無升跌。
其他破頂股包括，海豐國際（1308）創上市新高，見27.2元，收報27.05元，升3.84%；中國中藥（0570）創52周高，見4.97元，收報4.93元，升3.35%；恒地（0012）創52周高，見35.3元，收報35.3元，升3.98%；叙福樓（1978）創52周高，見0.93元，收報0.86元，升14.67%；富豪產業（1881）創52周高，見1.63元，收報1.62元，無升跌。
潤地（1109）去年多賺1.2%，核心股東應佔溢利增9%，末期息0.15元人民幣。收報39.3元，跌3.68%。
華潤萬象生活（1209）去年多賺124.1%，核心股東應佔溢利增148.0%，末期息0.132元人民幣。收報48.65元，跌2.11%。
Vesync（2148）去年多賺758.8%，末期息12.74港仙。半日收報12.9元，跌4%。
鴻騰（6088）去年少賺81.5%，不派息。收報2.53元，跌4.17%。
東風（0489）去年少賺16%，不派息。收報6.95元，跌4.66%。
中國銀河（6881）去年多賺38.54%，末期息0.22元人民幣。收報4.86元，跌0.82%。
中通服（0552）去年多賺1.1%，末期息0.1335元人民幣，特別股息每股人民幣0.0267元。收報3.47元，升0.87%。
歌禮製藥（1672）虧損擴大118%至2.09億元，不派息。收報2.83元，跌2.41%。
中軟國際（0354）去年多賺26.5%，末期息2.9港仙。收報7.88元，升4.51%。
比亞迪（1211）去年多賺1.6倍 料首季純利急增。收報164.9元，跌3.62%。
安樂工程（1977）去年收9000萬補貼 鄭若驊潘樂陶全年袋近億元股息。收報1.49元，跌3.24%。
騰訊（0700）伙Audi加強智慧出行體驗。收報618.5元，升1.06%。
小米集團（1810）推11系列3款新手機 最平2299人幣。收報25.55元，升2%。
郵儲銀行（1658）去年多賺半成 派息0.2085元人幣。收報5.9元，跌0.67%。
京東健康（6618）Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息。收報115.5元，升8.25%。
建設銀行（0939）：今年淨息差料保持平穩。收報6.63元，跌0.75%。
稻草熊娛樂（2125）經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息。創上市新高，見12.78元，收報12.56元，升16.51%。
聯泰控股（0311）去年盈轉虧 蝕2.17億元。報0.38元，跌12.64%。
恒大汽車（0708）指官媒文章非針對公司 不要過分解讀。收報57.2元，跌2.39%。
華誼騰訊娛樂（0419）料今年來自娛樂及媒體業務收入大幅增加。收報0.55元，升7.84%。
雅迪集團（1585）去年純利增近9成 派息0.19元。收報17.02元，跌3.1%。
新鴻基地產（0016）簽168億五年期銀團貸款。開市報117.3元，升0.95%。收報119.9元，升3.18%。
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