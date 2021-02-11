恒指半日升334點或1.18%，報28672點，升穿10天線(28597.87點)，成交金額922億元；國指升120點或1.1%，報11063點。恒生科技指數收報8233點，升3.16%。恒指今早高開214點，高位升341點，低位升32點，高低波幅308點。