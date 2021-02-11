港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止6連跌
文章日期：2021年3月30日 11:28
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止6連跌，升0.14點子至0.13054%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.16點子至0.03738%；1星期HIBOR無升跌報0.06214%；2星期HIBOR跌0.14點子至0.08357%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.22點子至0.22911%；6個月期HIBOR跌0.11點子至0.42018%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.57946%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0233%，終止連續6日收窄，利差是2021年3月26日後最高，當日差距為0.0253%
對上一次終止連續6日收窄，是2021年3月19日，當日利差報0.0582%。
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