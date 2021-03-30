在三道紅線及集中供地等政策下，集團聯席總裁陳志斌表明，會控制買地預算在當年合約銷售的25%以內，按2021年目標合約銷售1500億元計，約300億元買地預算，可按現金流及負債水平再提高。

目前，集團在三道紅線的指標中，淨負債率及剔除預收款後的資產負債率兩項仍未達標，當中淨負債率在2020年更升7.8個百分點至82.7%，剔除預收款後的資產負債率則下降3個百分點至78%，而現金短債比率為1.3倍。

管理層明言，在2022年底有望三條紅線達標，並在2021至2023年度將每年有息負債下降不少於5%，促回款、降成本及加快交付，未來三年實現正經營現金流。集團截至2020年底已售未结物業合約銷售約1,960億元。

去年毛利率下跌4.6個百分點至25.1%，集團解釋指，是因為結構的調整，去年加大了三至五線城市的去化，並同時換倉至一二線城市，加大購地，前者去化導致毛利率下跌，但影響短期，相信隨著舊改項目的入市，按舊改項目的毛利率達35-40%，淨利率15至20%，將有助毛利率重回高位。

去年奧園有10個城市更新項目實現轉化，其中8個項目轉入土地儲備，帶來可售貨值約382 億元，料未来3年預計轉化可售貨值1,600億元。

債務方面，截至去年底一年內的短債佔比為46%，但集團指隨著在三月底已償還及續期153億元的短期借貸，已進一步減輕短債壓力，短期借貸佔比降至40%。而在今年三月亦已完成首輪共2.3億美元的三年期境外銀團貸款。

記者：方楚茵

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