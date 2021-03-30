奧園慷慨派息股價飆近一成 買地預算將控制於銷售25%內
文章日期：2021年3月30日 11:09
中國奧園（3883）去年末期派息慷慨，末期息派0.66元人民幣（下同）及25周年特別息0.11元，合計0.77元，按每股基本盈利218.84元計，派息比率約為35.2%，按昨日收市價計回報達12厘。股價受派息刺激，今早市曾高見8.42港元，暫升9.07%，報8.37港元。
在三道紅線及集中供地等政策下，集團聯席總裁陳志斌表明，會控制買地預算在當年合約銷售的25%以內，按2021年目標合約銷售1500億元計，約300億元買地預算，可按現金流及負債水平再提高。
目前，集團在三道紅線的指標中，淨負債率及剔除預收款後的資產負債率兩項仍未達標，當中淨負債率在2020年更升7.8個百分點至82.7%，剔除預收款後的資產負債率則下降3個百分點至78%，而現金短債比率為1.3倍。
管理層明言，在2022年底有望三條紅線達標，並在2021至2023年度將每年有息負債下降不少於5%，促回款、降成本及加快交付，未來三年實現正經營現金流。集團截至2020年底已售未结物業合約銷售約1,960億元。
去年毛利率下跌4.6個百分點至25.1%，集團解釋指，是因為結構的調整，去年加大了三至五線城市的去化，並同時換倉至一二線城市，加大購地，前者去化導致毛利率下跌，但影響短期，相信隨著舊改項目的入市，按舊改項目的毛利率達35-40%，淨利率15至20%，將有助毛利率重回高位。
去年奧園有10個城市更新項目實現轉化，其中8個項目轉入土地儲備，帶來可售貨值約382 億元，料未来3年預計轉化可售貨值1,600億元。
債務方面，截至去年底一年內的短債佔比為46%，但集團指隨著在三月底已償還及續期153億元的短期借貸，已進一步減輕短債壓力，短期借貸佔比降至40%。而在今年三月亦已完成首輪共2.3億美元的三年期境外銀團貸款。
記者：方楚茵
其他報道
疑遭斬倉 Archegos Capital：這是一個充滿挑戰的時刻