恒指高開214點 科指升1.2% 申洲國際升6.8%
文章日期：2021年3月30日 09:27
恒指今早高開214點或0.76%，報28552點，成交金額34億元；國指今早高開97點或0.9%，報11040點。恒生科技指數開市報8077點，升1.21%。
藍籌41隻升，6隻下跌，8隻無升跌。申洲國際（2313）升6.83%，報154.9元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.91%，報19.64元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）升3.79%，報224.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；美團（3690）跌0.86%，報278元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低11點。
恒生科技指數成份股17隻升，7隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報112元，升4.97%；跌幅最大的是鴻騰（6088）開市報2.49元，跌5.68%。
多間公司公布業績，績前表現如下，農業銀行（1288）開市報3.24元，升1.25%；中行（3988）開市報2.96元，升0.34%；中銀香港（2388）開市報28.5元，升0.88%；長城汽車（2333）開市報21.2元，升0.95%；港視（1137）開市報12.76元，無升跌；萬洲（0288）開市報7.15元，升1.56%；呷哺呷哺（0520）開市報16.18元，升1.25%等。
潤地（1109）去年多賺1.2%，核心股東應佔溢利增9%，末期息0.15元人民幣。開市報40.75元，跌0.12%。
華潤萬象生活（1209）去年多賺124.1%，核心股東應佔溢利增148.0%，末期息0.132元人民幣。開市報49.85元，升0.3%。
奧園（3883）純利增41%，末期息人民幣66分及特別股息每股人民幣11分。開市報8.4元，升10.09%。
Vesync（2148）去年多賺758.8%，末期息12.74港仙。開市報13.8元，升2.6%。
鴻騰（6088）去年少賺81.5%，不派息。開市報2.49元，跌5.68%。
東風（0489）去年少賺16%，不派息。開市報7.15元，跌1.92%。
中國銀河（6881）去年多賺38.54%，末期息0.22元人民幣。開市報4.84元，跌1.22%。
中通服（0552）去年多賺1.1%，末期息0.1335元人民幣，特別股息每股人民幣0.0267元。開市報3.49元，升1.45%。
歌禮製藥（1672）虧損擴大118%至2.09億元，不派息。開報2.9元，無升跌。
中軟國際（0354）去年多賺26.5%，末期息2.9港仙。開市報7.6元，升0.8%。
比亞迪（1211）去年多賺1.6倍 料首季純利急增。開市報171元，跌0.06%。
安樂工程（1977）去年收9000萬補貼 鄭若驊潘樂陶全年袋近億元股息。開市報1.54元，無升跌。
騰訊（0700）伙Audi加強智慧出行體驗。開市報613.5元，升0.25%。
小米集團（1810）推11系列3款新手機 最平2299人幣。開市報25.5元，升1.8%。
郵儲銀行（1658）去年多賺半成 派息0.2085元人幣。開市報5.98元，升0.67%。
京東健康（6618）Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息。開市報112元，升4.97%。
建設銀行（0939）：今年淨息差料保持平穩。開市報6.73元，升0.75%。
稻草熊娛樂（2125）經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息。開市報10.6元，跌1.67%。
聯泰控股（0311）去年盈轉虧 蝕2.17億元。開市報0.38元，跌12.64%。
恒大汽車（0708）指官媒文章非針對公司 不要過分解讀。開報58.6元，無升跌。
華誼騰訊娛樂（0419）料今年來自娛樂及媒體業務收入大幅增加。開市報0.53元，升3.92%。
雅迪集團（1585）去年純利增近9成 派息0.19元。開市報18.18元，升3.4%。
新鴻基地產（0016）簽168億五年期銀團貸款。開市報117.3元，升0.95%。
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