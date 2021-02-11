港股ADR升147點 中行、中銀、港視等業績
文章日期：2021年3月30日 08:46
美股個別發展，港股ADR升147點或0.52%，報28486點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.04%，折合報611.75元；阿里巴巴（9988）升4.22%，折合報225.31元；美團（3690）升1.09%，折合報283.45元；匯控（0005）跌0.09%，折合報45.06元；建行（0939）升0.55%，折合報6.72元。
道期升0.015%，標期升0.07%，納期升0.13%。日股現升0.08%，韓股現升0.74%，澳股現跌0.21%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括農行（1288）、中行（3988）、中銀（2388）、長汽（2333）、港視（1137）、萬洲（0288）、呷哺呷哺（0520）等。
潤地（1109）去年多賺1.2%，核心股東應佔溢利增9%，末期息0.15元人民幣。
華潤萬象生活（1209）去年多賺124.1%，核心股東應佔溢利增148.0%，末期息0.132元人民幣。
奧園（3883）純利增41%，末期息人民幣66分及特別股息每股人民幣11分。
Vesync（2148）去年多賺758.8%，末期息12.74港仙。
鴻騰（6088）去年少賺81.5%，不派息。
東風（0489）去年少賺16%，不派息。
中國銀河（6881）去年多賺38.54%，末期息0.22元人民幣。
中通服（0552）去年多賺1.1%，末期息0.1335元人民幣，特別股息每股人民幣0.0267元。
歌禮製藥（1672）虧損擴大118%至2.09億元，不派息。
中軟國際（0354）去年多賺26.5%，末期息2.9港仙。
比亞迪（1211）去年多賺1.6倍 料首季純利急增。
安樂工程（1977）去年收9000萬補貼 鄭若驊潘樂陶全年袋近億元股息。
騰訊（0700）伙Audi加強智慧出行體驗。
小米集團（1810）推11系列3款新手機 最平2299人幣。
郵儲銀行（1658）去年多賺半成 派息0.2085元人幣。
京東健康（6618）Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息。
建設銀行（0939）：今年淨息差料保持平穩。
稻草熊娛樂（2125）經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息。
聯泰控股（0311）去年盈轉虧 蝕2.17億元。
恒大汽車（0708）指官媒文章非針對公司 不要過分解讀。
華誼騰訊娛樂（0419）料今年來自娛樂及媒體業務收入大幅增加。
雅迪集團（1585）去年純利增近9成 派息0.19元。
新鴻基地產（0016）簽168億五年期銀團貸款。
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