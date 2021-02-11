Archegos爆煲引發多間投行虧蝕，投資者正在權衡華爾街其他機構強制平倉操作可能造成的影響，銀行股向下。波音獲西南航空100架737MAX訂單，刺激股價向上，推高道指。道指創即市及收市新高，高位見33259點，收市連升3日，累計升751.31點。