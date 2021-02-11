Archegos爆煲銀行股向下 道指升98點連升3日 創即市及收市新高
文章日期：2021年3月30日 08:15
Archegos爆煲引發多間投行虧蝕，投資者正在權衡華爾街其他機構強制平倉操作可能造成的影響，銀行股向下。波音獲西南航空100架737MAX訂單，刺激股價向上，推高道指。道指創即市及收市新高，高位見33259點，收市連升3日，累計升751.31點。
道瓊斯工業平均指數收漲98點，升幅0.3%，報33171點。標普500指數收跌3點，跌幅0.09%，報3971點。納斯達克綜合指數收跌79點，或0.61%，報13059點。
波音升2.31%，報250.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻37點，而摩通跌1.55%，報152.68元，拖低道指15點。
科技股方面，蘋果收市報121.39元，升0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報2045.79元，升1.04%，亞馬遜收市報3075.73元，升0.77%，Facebook收市報290.82元，升2.75%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.16%，報427點。德國DAX指數收漲0.47%，報14817點；法國CAC 40指數漲0.45%，報6015點；英國富時100指數收跌0.07%，報6736點。