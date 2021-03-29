去年安樂工程因新冠肺炎大流行而獲「保就業計劃」津貼9057萬元，連同其他相關補貼，共確認9702萬元政府補助。

期內未完成合約價值118.5億元，按年增26%。公司表示，承包業務的上游承辦商於建築項目上的延遲，亦對集團工程進度造成影響，因而影響收益。期公司合共呈交約1,532份單項價值逾100萬元的標書或報價，並取得281份單項價值逾100萬元的標書及報價，總值約61.35億元。2020財政年度獲授的標書及報價總值約75.67億元，按年增加16.9%。

安樂工程去年總收益增14.4%至51.25億元，主要由於來自屋宇裝備工程業務以及升降機及自動梯業務的收益較2019財政年度增加所致。

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