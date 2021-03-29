安樂工程去年收9000萬補貼 鄭若驊潘樂陶全年袋近億元股息
文章日期：2021年3月29日 21:52
律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶經營的安樂工程（1977）公布，去年盈利增長23%至3.01億元，每股盈利0.22元，派第二次中期息每股7仙，潘樂陶及鄭若驊及共收息6220萬元。連同首次中期股息，公司共派息10.82仙，派息率50.3%，潘樂陶及鄭若驊全年收息9615萬元。
去年安樂工程因新冠肺炎大流行而獲「保就業計劃」津貼9057萬元，連同其他相關補貼，共確認9702萬元政府補助。
期內未完成合約價值118.5億元，按年增26%。公司表示，承包業務的上游承辦商於建築項目上的延遲，亦對集團工程進度造成影響，因而影響收益。期公司合共呈交約1,532份單項價值逾100萬元的標書或報價，並取得281份單項價值逾100萬元的標書及報價，總值約61.35億元。2020財政年度獲授的標書及報價總值約75.67億元，按年增加16.9%。
安樂工程去年總收益增14.4%至51.25億元，主要由於來自屋宇裝備工程業務以及升降機及自動梯業務的收益較2019財政年度增加所致。
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