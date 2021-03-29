騰訊將把社交、內容、服務等生態資源和數字化技術注入Audi數字座艙，將為配備最新一代奧迪互聯（Audi connect）服務的部分奧迪車型，提供微信車載版、QQ音樂、騰訊小場景（車載小程序平台）、騰訊地圖等服務，讓汽車成為真正的「移動生活空間」。

Audi中國總裁安世豪認為，與騰訊加強戰略合作，將有助Audi進一步拓展為中國用戶打造的Audi產品生態，提升中國用戶的體驗。

騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生則稱，集團冀透過此合作，發揮騰訊在車聯網、大數據、雲計算、智能製造等方面的優勢，提供數字化底座，助Audi面向中國消費者構建完整的、人性化的數字服務生態。

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