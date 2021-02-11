雷軍在發布會上，介紹小米11 Ultra的含義是「不斷向上探尋手機攝像天花板」，更形容其為「巔峰影像、安卓之光」。小米11 Ultra供黑白兩色，支持由集團跟三星聯合研發的感光元件GN2，售價5999元（人民幣，下同）起。

另雷軍指，「Android機皇」小米11Pro提供綠色、紫色及亮黑色3種顏色，採用高通（Qualcomm）的新旗艦5G手機晶片「驍龍888處理器」（Snapdragon 888），亦支持GN2，售價4999元起。而小米11青春版提供6種顏色，包括水藍色、櫻花蜜粉、白色、黑色、綠色和黃色，售價2299元起。

同時，小米亦新推兩款無線充電產品「80W小米無線充電座」及「小米多線圈無線快充板」，產品亦支援小米以外的設備充電，售價分別是499元及599元。

小米近日連番為新品發布會「做勢」，雷軍除了在微博上宣傳新手機，他早前接受內媒訪問，表示「小米要做高端產品，小米手機售價要上萬」。

雷軍表示，上述新品由今晚10時訂金預售，4月2日上午10時全渠道首賣；小米11青春版則於4月16日首賣。另由於新品數量多，故發布會將分成兩天，明天晚上7時半繼續，預計將公布自2014年起研發的自研芯片「澎湃芯片」的詳情。

小米今日收跌1.4%，報25.05元。

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