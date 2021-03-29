該局指，財政司司長陳茂波在最新的《財政預算案》已經指出，計劃將政府債券計劃的借款上限提高，以促進香港債券市場持續發展。

政府計劃來年發行至少150億元的通脹掛鈎債券和240億元的銀色債券。政府預期當利率從目前極低水平正常化，而收益率曲線變得陡峭，屆時便有需要進一步增加政府債券的發行額，以滿足機構投資者更大的需求。

政府也有空間探討進一步提高對沖通脹的零售債券的發行額。如機構和零售債券的現有發行模式持續，政府預期債券基金的借入款額，會在2022年底前達1915億元，接近其借款上限。因此有需要提高借款上限。政府也會繼續留意市場情況，以期發行更多屬收益率曲線上年期較長的機構債券。在債券計劃籌集到資金不會作為財政儲備，而是存放於外匯基金作投資用途。

自2013年政府債券計劃擴大規模以來，港元債券市場在府定期發債等因素推動下持續增長。未償還的政府債券總額由2013年年初的470億元，增至2020年年底的806億元。非公債類別的港元債務票據發行總額亦由2013年的2030億元增至2020年的8750億元。

截至2020年底，政府債券計劃下未償還債券的總額為1243億元，當中包括11批總值806億元機構債券、三批總值209億元銀色債券、一批總值150億元的通脹掛鈎債券，及一批10億美元伊斯蘭債券。政府前後發行7批及5批零售通脹掛鈎債券及銀色債券，每次分別獲6%至13%及6%至15%首次認購者支持。

其他報道

郵儲行去年多賺半成 派息0.2085元人幣

京東健康Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息

建行：今年淨息差料保持平穩

稻草熊經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息

捷克首富美國墜機亡 旗下中國消費金融公司曾申港上市

稻草熊經調整純利增1倍至1.31億人幣 不派息

捷克首富美國墜機亡 旗下中國消費金融公司曾申港上市

建行：今年淨息差料保持平穩

京東健康Non-IFRS增加1.2倍至7.49億人幣 不派息

聯泰去年盈轉虧 蝕2.17億元

恒指公司推清潔能源、電動車指數

騰訊推「微小號」功能 月費10元

恒大汽車指官媒文章非針對公司 不要過分解讀

華誼騰訊娛樂料今年來自娛樂及媒體業務收入大幅增加

雅迪去年純利增近9成 派息0.19元

新地簽168億五年期銀團貸款

中電：瑰麗酒店成購買最多可再生能源電量用戶

港元偏弱 恒指10天及100天線附近好淡爭持 收市升1點