財庫局：政府擬擴大政府債券計劃規模 加碼1000億
文章日期：2021年3月29日 20:47
財經事務及庫務局向立法會提交的財經事務委員會提交文件顯示，政府擬根據《借款條例》動議一項決議，建議將政府債券計劃加碼，由原先的2000億元，提高至3000億元。這是政府在2013年5月將發債計劃加碼1000億元之後，再次加碼發債。
該局指，財政司司長陳茂波在最新的《財政預算案》已經指出，計劃將政府債券計劃的借款上限提高，以促進香港債券市場持續發展。
政府計劃來年發行至少150億元的通脹掛鈎債券和240億元的銀色債券。政府預期當利率從目前極低水平正常化，而收益率曲線變得陡峭，屆時便有需要進一步增加政府債券的發行額，以滿足機構投資者更大的需求。
政府也有空間探討進一步提高對沖通脹的零售債券的發行額。如機構和零售債券的現有發行模式持續，政府預期債券基金的借入款額，會在2022年底前達1915億元，接近其借款上限。因此有需要提高借款上限。政府也會繼續留意市場情況，以期發行更多屬收益率曲線上年期較長的機構債券。在債券計劃籌集到資金不會作為財政儲備，而是存放於外匯基金作投資用途。
自2013年政府債券計劃擴大規模以來，港元債券市場在府定期發債等因素推動下持續增長。未償還的政府債券總額由2013年年初的470億元，增至2020年年底的806億元。非公債類別的港元債務票據發行總額亦由2013年的2030億元增至2020年的8750億元。
截至2020年底，政府債券計劃下未償還債券的總額為1243億元，當中包括11批總值806億元機構債券、三批總值209億元銀色債券、一批總值150億元的通脹掛鈎債券，及一批10億美元伊斯蘭債券。政府前後發行7批及5批零售通脹掛鈎債券及銀色債券，每次分別獲6%至13%及6%至15%首次認購者支持。
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