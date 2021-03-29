王江指，銀行業皆面對低利率、低增長、低投資的環境。去年息差收窄0.13厘，主要原因是因為生息資產收益率下降，受市場報價貸款利率（LPR）下降、銀行向企業讓利，以及銀行同業拆息下降，拉低息差0.15厘。

人民銀行去年底要求銀行減低房地產貸款集中度，大型銀行房地產和個人按揭貸款佔比不得高於40%和32.5%。建行作為主要的房地產相關貸款銀行，副行長呂家進表示，截至去年底該行房地產開發貸款餘額為4727億元（人民幣，下同），不良貸款率為0.7%，佔比較低。個人按揭貸款為5.83萬億元，不良貸款率為0.19%，兩者資質量皆較佳。他指「三道紅線」、集中度管理制度，對房地產行業和金融行業有重大影響，該行會對開發貸款實施名單制，集中在一二線城市向優質客戶提供貸款，個人按揭則支持剛性住房需求，有序降低房地產相關貸款的佔比。他指制度過渡期充裕，新規對新增貸款規模的影響較小，現存超標部分會逐年消化。

建行去年不良貸款率為1.56%，按年上升0.14%，首席風險官靳民彥表示，今年疫情的衝擊仍大，不過經濟已經向好，會優化業務結構，保持資產質素穩定，整體風險可控。他預期零售和普惠貸款資產質素會保持穩定，不過基建的不良率有所上升，主要是受非標資產和地方政府負債影響，另外海外分行亦受當地疫情影響，令不良率上升。今年建行核銷不良資產規模，與去年的1900億元相約，該行亦會作前瞻管理，去年進行壓力測試的次數和要求，相信為行業中最多。

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