建行：今年淨息差料保持平穩
文章日期：2021年3月29日 18:37
建設銀行（0939）去年淨利息收益率按年下跌0.13厘至2.19厘，但較首三季的2.13厘改善。行長王江表示的淨息差在第四季按季穩定，展望今年貨幣政策靈活適度，部分政策回復日常，他預期今年貸款利率平穩或適度下降，存款利率受定期化影響而有上揚趨勢，貨幣市場利率繼續窄幅波動。今年淨息差管理有難度，但整體保持平穩，不會大幅上落。隨中國經濟向好，淨息差也會保持在合理區間，持業務可持續發展。
王江指，銀行業皆面對低利率、低增長、低投資的環境。去年息差收窄0.13厘，主要原因是因為生息資產收益率下降，受市場報價貸款利率（LPR）下降、銀行向企業讓利，以及銀行同業拆息下降，拉低息差0.15厘。
人民銀行去年底要求銀行減低房地產貸款集中度，大型銀行房地產和個人按揭貸款佔比不得高於40%和32.5%。建行作為主要的房地產相關貸款銀行，副行長呂家進表示，截至去年底該行房地產開發貸款餘額為4727億元（人民幣，下同），不良貸款率為0.7%，佔比較低。個人按揭貸款為5.83萬億元，不良貸款率為0.19%，兩者資質量皆較佳。他指「三道紅線」、集中度管理制度，對房地產行業和金融行業有重大影響，該行會對開發貸款實施名單制，集中在一二線城市向優質客戶提供貸款，個人按揭則支持剛性住房需求，有序降低房地產相關貸款的佔比。他指制度過渡期充裕，新規對新增貸款規模的影響較小，現存超標部分會逐年消化。
建行去年不良貸款率為1.56%，按年上升0.14%，首席風險官靳民彥表示，今年疫情的衝擊仍大，不過經濟已經向好，會優化業務結構，保持資產質素穩定，整體風險可控。他預期零售和普惠貸款資產質素會保持穩定，不過基建的不良率有所上升，主要是受非標資產和地方政府負債影響，另外海外分行亦受當地疫情影響，令不良率上升。今年建行核銷不良資產規模，與去年的1900億元相約，該行亦會作前瞻管理，去年進行壓力測試的次數和要求，相信為行業中最多。
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