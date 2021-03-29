此前稻草熊曾發盈喜，因應劇集製作成本下降，使自製劇集播映權許可業務的毛利率有所上升，以及在其平台型運營模式下交付的定制劇集數量有所增加，預期年度經調整純利將按年大幅上升不少於70%。

收入按貨品或服務種類劃分，自製劇集播映權許可收入按年下跌9.6%至5.16億元；買斷劇集播映權許可貢獻1.09億元，按年下跌40.6%；定制劇集承製收入錄得4226.1萬元。

集團表示，除《一起深呼吸》的製作因新冠疫情而延誤約49日，產生虧損約110萬元外，概無對現場拍攝、製作自製及定制劇集造成重大不利影響。

倘新冠疫情於2021年繼續擴散，或中國政府當局禁止拍攝自製或定制劇集以避免新一波感染，集團已制定企業應急預案，將致力務伙伴緊密合作尋求更多重播發行受歡迎劇集的機會，及將憑藉發行能力，擴展買斷劇集播映權許可業務。

該股績前收報10.78元，升5.9%。

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