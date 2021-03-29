恒指公司推清潔能源、電動車指數
文章日期：2021年3月29日 17:39
恒指公司今日宣布，推出4隻新指數。其中清潔能源指數「恒生滬深港清潔能源指數」包含2隻港股、2隻H股及26隻A股。港股方面有龍源電力（916）、金風科技（2208）、信義能源（3868）及信義光能（0968）。A股方面有愛康科技、中糧科技、福萊特玻璃等。該指數今日報4912.19點，跌0.3%。
另一隻新推「恒生滬深港智能及電動車指數」，包含1隻港股、2隻H股及27隻A股。港股方面有比亞迪（1211）、贛鋒鋰業（1772）及天能動力（0819）。A股方面有寧德時代、華友鈷業、上汽集團、北斗星通等。該指數今日報6694.4點，跌0.5%。上述兩隻指數均以人幣交易，成分股30隻，每半年檢討一次，不可南向交易。
其他兩隻新指數分別為「恒生港股通高持股50指數」、「恒生A股通高持股50指數」。
此外，公司同日宣布，授權博時基金以恒生醫療保健指數，作為交易所買賣基金（ETFs）的追蹤指數。該基金於今日在上交所掛牌，暫時是唯一追蹤醫療保健指數的ETF。截至今年3月19日，該ETF的資產管理總值錄得約3.08億元人幣。
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