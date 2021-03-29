另一隻新推「恒生滬深港智能及電動車指數」，包含1隻港股、2隻H股及27隻A股。港股方面有比亞迪（1211）、贛鋒鋰業（1772）及天能動力（0819）。A股方面有寧德時代、華友鈷業、上汽集團、北斗星通等。該指數今日報6694.4點，跌0.5%。上述兩隻指數均以人幣交易，成分股30隻，每半年檢討一次，不可南向交易。

其他兩隻新指數分別為「恒生港股通高持股50指數」、「恒生A股通高持股50指數」。

此外，公司同日宣布，授權博時基金以恒生醫療保健指數，作為交易所買賣基金（ETFs）的追蹤指數。該基金於今日在上交所掛牌，暫時是唯一追蹤醫療保健指數的ETF。截至今年3月19日，該ETF的資產管理總值錄得約3.08億元人幣。

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