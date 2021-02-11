新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，感謝參與今次銀團貸款銀行的鼎力支持。香港正面對新冠疫情等多個挑戰，他們的支持反映對新地及其增長前景充滿信心。集團繼續堅守審慎的財務管理原則，並透過加強其現金流和流動資金以維持雄厚的財務實力。集團未來將推售的新項目充足，其中位於沙田半山的瓏珀山第一期即將開售。中長期而言，隨著多個大型綜合地標項目相繼落成，集團的經常性收入基礎將顯著擴大，其物業投資組合將帶來可觀的經常性收入。這些項目包括香港高鐵西九龍總站上蓋的大型項目、上海ITC及杭州江河匯合作發展項目。

他又指，他們對香港在「一國兩制」下的前景和內地的未來發展充滿信心。集團將繼續採取選擇性的策略，在合適時機購入土地作發展之用。憑藉我們過去50年渡過多次危機的豐富經驗，集團相信能再一次將疫情帶來的逆境轉化為機遇，並繼續發展業務。

是項銀團貸款的協調安排行將包括中國銀行（香港）、中國農業銀行股份、星展銀行、中國工商銀行（亞洲）、華僑銀行、香港上海匯豐銀行、瑞穗銀行、三菱日聯銀行、三井住友銀行、國泰世華銀行、法國巴黎銀行、恒生銀行、渣打銀行（香港）、大華銀行、花旗銀行、創興銀行及興業銀行。

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