中電：瑰麗酒店成購買最多可再生能源電量用戶
文章日期：2021年3月29日 16:51
中電（0002）表示，旗下可再生能源證書計劃錄得最大宗購買量。香港瑰麗酒店於2020年起連續6年購入共1300萬度可再生能源電量，相等於減少與用電相關約4800噸碳排放量，即約20.8萬棵樹一年減除的二氧化碳量。該酒店是該集團旗下中華電力有限公司於2019年推出可再生能源證書計劃以來，購買最多可再生能源電量的工商客戶。證書上標示的每一度電，均由中華電力生產或購入的太陽能、風能及堆填沼氣所產生的電力。
中華電力客戶及業務拓展部高級總監劉麗娜表示，中華電力致力促進本地可再生能源的長遠發展，支持港府爭取於2050年前實現碳中和的目標。她說，客戶對中電可再生能源證書計劃反應正面。
香港瑰麗酒店董事總經理及區域副總裁魏浩生表示，「可持續發展已成為瑰麗酒店及集團不可或缺的部分，因此，酒店承諾連續6年參加可再生能源證書計劃，支持發展本地綠色能源和減少碳排放量，並繼續與中華電力合作，為酒店發掘更多提升能源效益的空間」。除了購買可再生能源證書，香港瑰麗酒店亦採用多項節能環保措施，當中獲中華電力的節能設備升級計劃資助，安裝較高能源效益的冷水機，並安裝了約5萬個LED燈泡及燈帶，較使用傳統照明系統節省超過7成用電量，另外在客房安裝自動感應裝置以控制燈光、冷氣風速，及窗簾開關，節省不必要的能源消耗。
可再生能源證書的每個單位定價為0.5元，最少要認購100個單位。截至2020年12月底已獲客戶認購了860萬度可再生能源電量，協助減少與用電相關約3500噸碳排放量，等於約15萬棵樹一年減除的二氧化碳量。
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