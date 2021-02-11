大市成交金額1903億元，較上日增加3.49%，但連續兩日低於2000億元；國指跌23點或0.21%，報10942點。恒生科技指數收報7981點，跌1.83%。

恒指走勢上，目前處於10天線(28633.37點)及100天線(27998.54點)之間，好淡爭持。

藍籌36隻升，18隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升6.95%，收報51.55元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.15%，收報280.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。建行（0939）升3.25%，收報6.68元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是鴻騰（6088）收報2.64元，升2.72%；跌幅最大的是美團（3690）收報280.4元，跌7.15%。

北水南下合計淨流入9.35億元，較上日減少84.5%，連續第2日流入，累計流入69.65億元。南水北上合計淨流出58.42億元人民幣，終止連續3日流入。

嗶哩嗶哩（9626）上市，定價808元，收報800元，跌0.99%。

午後消息股表現

澳門博彩（0880）聯席主席兼執行董事梁安琪，料上葡京可上半年開幕。澳博收報10.22元，升1.19%。

澳門2月酒店入住率達38.5% 按年升近24個百分點。其他濠賭股方面，新濠國際發展（0200）收報15.82元，跌0.88%；美高梅中國（2282）收報13.74元，升1.78%；永利澳門（1128）收報15.3元，升0.39%；銀河娛樂（0027）收報71.25元，升1.28%；金沙中國（1928）收報38.05元，升0.66%。

新疆新鑫（3833）去年多賺4.5倍不派息。收報0.99元，升3.12%。

中國海外（0688）去年核心多賺11% 末期息0.73元。收報21.8元，升6.34%。

正榮地產（6158）2021年目標1500億元 可售貨值達2700億元。收報5.59元，升7.2%。

申洲國際（2313）去年多賺0.2% 息1.1元。收報145元，跌2.68%。

破頂股表現

多隻內房、物管股破頂，包括，碧桂園服務（6098）創上市新高，見82元，收報80.5元，升5.02%；合景泰富（1813）創上市新高，見13.98元，收報13.66元，升3.02%；雅居樂（3383）創52周高，見12.8元，收報12.66元，升1.28%。

消費相關股破頂，包括，周大福（1929）創52周高，見11.98元，收報11.72元，升6.35%；周生生（0116）創52周高，見12.48元，收報12.4元，升4.55%；叙福樓（1978）創52周高，見0.8元，收報0.75元，無升跌；富豪產業（1881）創52周高，見1.62元，收報1.62元，升1.25%。

其他破頂股，包括，海豐國際（1308）創上市新高，見26.45元，收報26.05元，升2.56%；新天綠色能源（0956）創52周高，見3.32元，收報3.09元，跌3.13%；康臣葯業（1681）創52周高，見4.23元，收報4.07元，升4.36%；東瑞製葯（2348）創52周高，見1.52元，收報1.49元，升12.88%。

早市及隔晚消息股表現

新華社點名批評，恒大汽車（0708）曾跌15%，收報58.6元，跌6.98%。

多間公司公布業績，績前表現如下，潤地（1109）創上市新高，見41.3元，收報40.8元，升4.21%；比亞迪（1211）收報171.1元，跌3.33%；藍月亮（6993）收報12.6元，跌1.09%；華潤萬象（1209）收報49.7元，升5.41%；復星醫藥（2196）收報31.7元，跌2.31%。

青島啤酒（0168）純利22.01億元人民幣，按年升18.85%，末期息0.75元人民幣。收報69.65元，跌0.29%。

恒大（3333）旗下「房車寶」配股集資163億 鄭家純家族 趙令歡等入股。收報15.34元，升3.51%。

中石化（0386）去年少賺四成 擬斥68億人幣購母公司資產。收報4.21元，升5.51%。

建設銀行（0939）去年多賺1.62%勝預期 派息0.326元。收報6.68元，升3.25%。

長城汽車（2333）公布，與小米造車的報道不屬實。收報21元，跌4.11%。

東瀛遊（6882）去年轉蝕1.09億 今年1月遣散125名導遊。收報0.59元，升1.72%。

交行（3328）去年純利微升1% 淨息差基本持平。收報4.92元，升5.81%。

華潤燃氣（1193）去年多賺2% 末期息78仙。創52周高，見47.85元，華潤燃氣（1193）創52周高，見47.85元，收報46.35元，升7.92%。

工商銀行（1398）去年多賺1.4%淨息差跌15基點 派息0.266元。收報5.59元，升2.76%。

美團（3690）去年經調整溢利跌33% 不派息 第四季轉虧。收報280.4元，跌7.15%。

信德集團（0242）去年全年盈利大減逾九成 盈利逾2.6億不派息。收報2.42元，升0.41%。

勵駿創建（1680）本業虧損及業務減值 去年全年虧損近20億。收報1.11元，跌1.7%。

中國有贊（8083）去年蝕近3億人民幣。收報2.44元，跌3.93%。

中國神華（1088）去年少賺14% 末期息每股派1.81元人幣。收報16元，升10.3%。

其他報道

蔚來、小鵬汽車據報已向港交所提交IPO申請 惟理想尚未遞表

滴滴出行將在南非提供叫車服務

漢思：新巴城巴去年處於虧損

港元破位貶值 見逾一年低 7連跌創近5個月最長跌浪

中海外在港貨值1342億元 內地合約銷售今年續雙位數增長

滬深午市升幅收窄 創業板指數終止兩連升

澳門2月酒店入住率達38.5% 按年升近24個百分點

光大銀行：爭取今年信貸質量於合理範圍

梁安琪：料上葡京可上半年開幕

Archegos爆煲 傳高盛稱損失不大