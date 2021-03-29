漢思：新巴城巴去年處於虧損
文章日期：2021年3月29日 15:47
持有新巴及城巴股權的漢思能源（0554）公布2020年度全年業績，由盈轉虧，虧損達3933.6萬元，不派息，連續16年不派息。該集團為接手新巴及城巴的財團股東之一，其指出，受到疫情帶來的封關及隔離措施影響，巴士公司客流量減少，處於虧損狀態，並無分享股息。但其董事會認為，作為公共服務事業的巴士公司，現金流穩定。
漢思預計，當今年下半年全球普遍接種新冠病毒疫苗的形勢下，疫情將得到有效控制，封關和隔離措施將逐漸取消，巴士客流量將很快恢復。因此，從長遠來看，對巴士公司的投資將為其帶來長期穩定的收入。
私募基金Templewater Bravo Holdings Limited，聯同英國公共交通營運公司Ascendal Group Limited及漢思組成合營企業，在去年8月份向新創建（0659）提出收購新巴及城巴，總代價為32億元，收購於去年10月15日完成。漢思在收購財團中佔股8.6%，出資1529.18萬美元，組建Bravo Transport Holdings Limited（下稱Bravo） ，繼而向新創建購入新巴及城巴。漢思的附屬公司聯同另外兩個股東，曾在去年10月9日至12月24日向中信銀行（國際）押記Bravo的股份。根據去年底止財務數據顯示，在漢思的賬面上，Bravo的估值約1.18億元。
此外，漢思去年度的東莞的倉儲業務及增城加油站所屬的零售業務均錄得分部虧損，分別虧損達347萬元及232.9萬元，只有油品及石化產品貿易業務錄得分部盈利882.9萬元。新巴及城巴則在其業務線中，列為投資業務。
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