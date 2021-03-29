中海外在港貨值1342億元 內地合約銷售今年續雙位數增長
文章日期：2021年3月29日 15:24
近年在港積極投地的中海外（0688）在業績中透露，去年以42億投得的啟德第4E區1號住宅地，權益佔比為80%，暫未知合作方。目前在手的七個住宅及商住項目，對應貨值為1342億港元。內地方面，合約銷售目標在去年3607億元人民幣（下同）的基礎上以雙位數增長，投地預算升至1650億元。
管理層指出，香港的經濟在2020年下半年漸見恢復，相信在全球資金支持下，加上土地供應不足，財爺陳茂波在最新一份財政預算案中，2021至22年的賣地計劃預計只可供應1.6萬伙，在需求繼續存在下，會繼續做好港澳地產投資及發展。
至於大本營內地方面，集團指出，在「十四五」規劃下，集團管理層指，發展原則是「既有速度又要質量」，未來的五年的銷售規模肯定以雙位數增長，至於商業資產管理收入亦會以較好的雙位數增長。
去件中海外的商業資產管理收入為44億元，按年升約8%，未來至2025年的目標收入為120億元。
政策方面，集團重申多年來沒踩過一條紅線，相信在「三道紅線」、「集中供地」等政策下，對於中海外這類在資源、能力，財務經營及穩健，經營精細化的企業有利，未來中海外將有更多機會和機遇。
在「藍海戰略」發力下，集團亦發力舊改、城市更新及棚改等，去年中海外成功獲取上海紅旗村項目、武漢漢陽建橋項目、太原綜改區項目、上海建國東路項目等一批超大「糧倉」型項目，每個項目的開發建築面積均超百萬平方米，貨值均達數百億元人民幣。
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