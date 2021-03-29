陳睿表示，正密切關注《外國公司問責法案》。他表示，3年前選擇美國掛牌，是因為美國的資本市場開放，希望未來這一特點能繼續保持。

陳睿表示，早前定下至2023年月活用戶（MAU）增1倍、達到4億人的目標，是因為預計未來視頻將逐漸成為互聯網主流，即每名網民都會成為視頻用戶。他表示，B站在PUGV（專業用戶生成視頻）上處於絕對領先，暫時未有見到有力競爭對手。他又指出，B站面向「85後」人群，這一人群數量超過4億人，因此相信現時MAU仍有增長空間。他亦指出，雖然短視頻平台興起，但行業增長空間巨大，因此無阻B站增長。

陳睿笑指，自己去年工作雖然忙碌，但一年瀏覽B站內容時間累計達約500小時，大讚自家內容優質。他表示，從業互聯網多年，深感「中國互聯網行業競爭是沒有底線」，部分平台給創作者待遇差，時而出現「劣幣驅逐良幣」情況。但他強調，自己依然希望做「正確的事」。

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