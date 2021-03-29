B站回歸 陳睿：市況不佳 順利上市已是成功
文章日期：2021年3月29日 14:47
嗶哩嗶哩（9626）（Bilibili，下稱B站）今日正式在港掛牌，上午一度潛水7%，現正跌2.8%。B站主席兼首席執行官陳睿今早上市儀式後表示，近期市況較差，中概股迎來「近5年最大跌浪」，因此能順利回港上市已視為成功。他又表示，3年前公司在美掛牌，同樣是首日跌穿招股價，笑稱有「昨日重現」的感覺，但一直相信公司的長期價值。
陳睿表示，正密切關注《外國公司問責法案》。他表示，3年前選擇美國掛牌，是因為美國的資本市場開放，希望未來這一特點能繼續保持。
陳睿表示，早前定下至2023年月活用戶（MAU）增1倍、達到4億人的目標，是因為預計未來視頻將逐漸成為互聯網主流，即每名網民都會成為視頻用戶。他表示，B站在PUGV（專業用戶生成視頻）上處於絕對領先，暫時未有見到有力競爭對手。他又指出，B站面向「85後」人群，這一人群數量超過4億人，因此相信現時MAU仍有增長空間。他亦指出，雖然短視頻平台興起，但行業增長空間巨大，因此無阻B站增長。
陳睿笑指，自己去年工作雖然忙碌，但一年瀏覽B站內容時間累計達約500小時，大讚自家內容優質。他表示，從業互聯網多年，深感「中國互聯網行業競爭是沒有底線」，部分平台給創作者待遇差，時而出現「劣幣驅逐良幣」情況。但他強調，自己依然希望做「正確的事」。
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