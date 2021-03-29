新疆新鑫去年多賺4.5倍不派息
文章日期：2021年3月29日 12:55
電解鎳產品及其他有色金屬礦業公司新疆新鑫（3833）公布，去年營業收入為18.54億元（人民幣，下同），按年升11.8%，盈利增長4.5倍，至1.52億元，每股盈利0.069元，不派息。
公司表示，新冠肺炎下新疆政府在人員進出及交通運輸等方面採取封閉式管制措施，而1喀拉通克礦業、新疆亞克斯等集團主要礦山企業，在員工返崗原材採購等方面受到影響未能在新春假期後開展採礦及選礦生產，至去年3月底全面復產。集團去年生 產電解鎳11,819噸，增長6.65%；共生產陰極銅11,001噸，增長27.9%。
去年新疆新鑫銷售電解鎳11,325噸，按年跌5.6%；售出陰極銅11,218噸，增長46.5%。期內電解鎳平均銷售價格為每噸10.6萬元，按年上漲8.5%；陰極銅平均銷售價為每噸41,456元，按年跌0.4%。
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