期內中海外收入上升13.5%至1,857.9 億元，合約物業銷售額增長12.5%至3,607.2 億元，涉及銷售樓面面積1,917萬平方米，按年升6.8%。公司表示，根據人行「三條紅線」監管政策，本集未觸及任何一條紅線，屬於「綠檔」企業。

截至去年底，集團銀行及其他借貸為1,368.1億元，應付票據761.7億元，持有銀行結餘及現1,104.7億元，淨借貸比率為32.6%，資產負債率60.1%。

中海外去年底在中國內地30個城市及香港新增64 幅土地，新增總樓面面積1,349 萬平方米。於年底，集團系列公司土地儲備為9,190萬平方米。

中海外半日收報21.65元，升5.6%。

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