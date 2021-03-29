中國海外去年核心多賺11% 末期息0.73元
文章日期：2021年3月29日 12:26
中國海外（0688）公布，去年盈利增長5.5%至439億元（人民幣，下同），扣除投資物業公允價值的股東應佔溢利為380.3億元，按年升10.9%。每股盈利4.01元，派末期息股0.73港元。
期內中海外收入上升13.5%至1,857.9 億元，合約物業銷售額增長12.5%至3,607.2 億元，涉及銷售樓面面積1,917萬平方米，按年升6.8%。公司表示，根據人行「三條紅線」監管政策，本集未觸及任何一條紅線，屬於「綠檔」企業。
截至去年底，集團銀行及其他借貸為1,368.1億元，應付票據761.7億元，持有銀行結餘及現1,104.7億元，淨借貸比率為32.6%，資產負債率60.1%。
中海外去年底在中國內地30個城市及香港新增64 幅土地，新增總樓面面積1,349 萬平方米。於年底，集團系列公司土地儲備為9,190萬平方米。
中海外半日收報21.65元，升5.6%。
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