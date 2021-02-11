正榮地產2021年目標1500億元 可售貨值達2700億元
文章日期：2021年3月29日 12:18
正榮地產（6158）將2021年合約銷售目標訂為1,500億元，僅較去年完成的1,419億元，按年增長5.7%。對於目標保守，集團表示，更著重質量發展，不想設太過的目標，並有望保持適當規模，今年可售資源約2500-2700億元，按65%去化率便可完成目標，希望能將全年權益合約維持在60%水平，上下半年銷售五五比。
正榮去年淨債務與權益比率為64.7%、短期債務與總債務比率為29.1%、現金對短期債務比率為220%及債務加權平均融資成本進一步下降至6.5%。集團指，由於今年初已發行了總額7億美元綠債，年利率分別為6.63%及6.7%，加上提前償還了約5.1億美元的老債，故短期融資壓力不大。
而在集中供地的政策下，管理層認為正榮有更好優勢，因近年集團財務不斷改善，不論在資金調度、儲備量及運作能力，都有優勢，集中供地亦將令地價回歸理性，令利潤更易把控，集團基本上還是主要布局一、二線城市，但也會揀選環經濟圈基本面及政策面比較好的城市進去。
至於合作項目方面，集團表示去年新購入的項目中有一半為合作項目，但未來會繼續盡量以兩家或三家合作方為先，特別是理念及打法較一致的伙伴，因對操盤比較有利等。
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