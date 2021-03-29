美期向下，亞股向上，恒指今早低開19點，曾跌204點，半日尾市曾升148點，高低波幅352點。恒指半日升94點或0.33%，報28431點，成交金額1042億元；國指升22點或0.2%，報10988點。恒生科技指數收報8051點，跌0.96%。