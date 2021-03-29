恒指半日升94點 科指續跌 北水淨流入 嗶哩嗶哩跌2.2%
文章日期：2021年3月29日 12:14
美期向下，亞股向上，恒指今早低開19點，曾跌204點，半日尾市曾升148點，高低波幅352點。恒指半日升94點或0.33%，報28431點，成交金額1042億元；國指升22點或0.2%，報10988點。恒生科技指數收報8051點，跌0.96%。
藍籌38隻升，15隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升6.12%，收報51.15元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌7.42%，收報279.6元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低106點。建行（0939）升2.32%，收報6.62元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。
恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報24.95元，升3.31%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報15.26元，跌8.51%。
北水南下合計淨流入10.24億元，連續第2日流入，累計流入70.54億元。南水北上合計淨流出40.02億元人民幣，終止連續3日流入。
新華社點名批評，恒大汽車（0708）曾跌15%，半日收報59.4元，跌5.71%。
多間公司公布業績，績前表現如下，申洲國際（2313）收報150.3元，升0.87%；潤地（1109）創上市新高，見41.15元，收報41.15元，升5.11%；比亞迪（1211）收報171.9元，跌2.88%；藍月亮（6993）收報12.7元，跌0.31%；華潤萬象生活（1209）收報50.45元，升7%；復星醫藥（2196）收報32.65元，升0.62%。
嗶哩嗶哩（9626）上市，定價808元，收報790元，跌2.23%。
青島啤酒（0168）純利22.01億元人民幣，按年升18.85%，末期息0.75元人民幣。收報70.25元，升0.57%。
恒大（3333）旗下「房車寶」配股集資163億 鄭家純家族 趙令歡等入股。收報15.56元，升4.99%。
中石化（0386）去年少賺四成 擬斥68億人幣購母公司資產。收報4.21元，升5.51%。
澳門周五單日旅客人次創疫情最高紀錄，達3.26萬。新濠國際發展（0200）收報15.86元，跌0.63%；美高梅中國（2282）收報13.68元，升1.33%；澳博控股（0880）收報10.26元，升1.58%；永利澳門（1128）收報15.38元，升0.92%；銀河娛樂（0027）收報71.15元，升1.14%；金沙中國（1928）收報38.25元，升1.19%。
建設銀行（0939）去年多賺1.62%勝預期 派息0.326元。收報6.62元，升2.32%。
長城汽車（2333）公布，與小米造車的報道不屬實。收報20.9元，跌4.57%。
東瀛遊（6882）去年轉蝕1.09億 今年1月遣散125名導遊。收報0.6元，升3.45%。
交行（3328）去年純利微升1% 淨息差基本持平。收報4.89元，升5.16%。
華潤燃氣（1193）去年多賺2% 末期息78仙。創52周高，見47.85元，收報47.45元，升10.48%。
工商銀行（1398）去年多賺1.4%淨息差跌15基點 派息0.266元。收報5.62元，升3.31%。
美團（3690）去年經調整溢利跌33% 不派息 第四季轉虧。收報279.6元，跌7.42%。
信德集團（0242）去年全年盈利大減逾九成 盈利逾2.6億不派息。半日收報2.47元，升2.49%。
勵駿創建（1680）本業虧損及業務減值 去年全年虧損近20億。半日收報1.13元，無升跌。
中國有贊（8083）去年蝕近3億人民幣。半日收報2.46元，跌3.15%。
中國神華（1088）去年少賺14% 末期息每股派1.81元人幣。半日收報16.02元，升10.4%。
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