港元現報7.7722元貶值33點子，曾貶值最多33點子，報7.7722元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.12點子至0.03893%；1星期HIBOR升0.04點子至0.06214%；2星期HIBOR升0.29點子至0.085%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.22696%；6個月期HIBOR跌0.75點子至0.42125%；12個月期HIBOR跌0.57點子至0.58018%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0219%，連續6日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。

對上一次連續6日收窄，是2021年2月23日，當日利差報0.0054%。

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