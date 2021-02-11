1個月HIBOR連跌6日 近兩個月最長連跌
文章日期：2021年3月29日 11:35
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌0.34點子至0.12911%。對上一次連跌6日是1月5日，當日拆息報0.13482%。
港元現報7.7722元貶值33點子，曾貶值最多33點子，報7.7722元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.12點子至0.03893%；1星期HIBOR升0.04點子至0.06214%；2星期HIBOR升0.29點子至0.085%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.22696%；6個月期HIBOR跌0.75點子至0.42125%；12個月期HIBOR跌0.57點子至0.58018%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0219%，連續6日收窄，利差是2021年3月08日後最低，當日差距為0.0215%。
對上一次連續6日收窄，是2021年2月23日，當日利差報0.0054%。
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