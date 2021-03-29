新華社點名批評 恒大汽車曾跌15%
文章日期：2021年3月29日 10:25
新華社點名批評恒大汽車（0708），指「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題顯現；同時又指出新能源汽車行業出現，「紙上造車」「盲目招商」等隱憂。
新華社指，「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要中，新能源汽車被列為「構築產業體系新支柱」的戰略性新興產業之一。當前新能源汽車行業中，「產品指標註水還甩鍋客戶」「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題顯現，「虛假宣傳」「虛火過旺」已成為製約行業進一步健康發展的隱憂。
被點名的企業還包括，理想、Tesla，分別涉及理想ONE新能源車斷軸事件、安全氣囊未彈出，以及Tesla電動車無故加速造成事故等，將責任推給消費者。
而關於恒大汽車的則是「截至目前，恒大汽車公司市值已高達5000億港元，成為港股中僅次於比亞迪（1211）的第二大車企，但該公司尚未有一款量產車型在售。根據日前公佈的2020年全年業績報，從營收佔比來看，恒大汽車98.79%營收來自醫療美容及健康管理收入，卻只有1.21%營收來自新能源汽車」。
報道引述多名專家和業內人士示，核心技術「吹」不出來，行業「虛火」不是真火，新能源車行業要實現長足發展就要「擠泡沫」「降虛火」，多層次、多方面地提升經營、治理效能。
恒大汽車曾跌最多15.4%，是2020年9月25日後最大跌幅，當日跌幅為20.64%。現報55.1元，跌12.5%。
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