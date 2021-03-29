藍籌17隻升，23隻下跌，15隻無升跌。龍湖（0960）升3.94%，報50.1元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌2.68%，報145元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.99%，報96.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻27點。

美團（3690）去年經調整溢利跌33% 不派息 第四季轉虧。美團開市跌2.32%，報295元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低33點。

多間公司公布業績，包括，申洲國際（2313）開市報145元，跌2.68%；潤地（1109）開市報39.3元，升0.38%；比亞迪（1211）開市報173.7元，跌1.86%；藍月亮（6993）開市報12.84元，升0.78%；華潤萬象生活（1209）開市報47.45元，升0.64%；復星醫藥（2196）開市報32.25元，跌0.62%。

嗶哩嗶哩（9626）上市，定價808元。開市報790元，跌2.2%。

青島啤酒（0168）純利22.01億元人民幣，按年升18.85%，末期息0.75元人民幣。開市報69.85元，無升跌。

恒大（3333）旗下「房車寶」配股集資163億 鄭家純家族 趙令歡等入股。恒大開市報15.2元，升2.56%。

中國有贊（8083）去年蝕近3億人民幣。開市報2.39元，跌5.9%。

中國神華（1088）去年少賺14% 末期息每股派1.81元人幣。開市報15.9元，升9.6%。

中石化（0386）去年少賺四成 擬斥68億人幣購母公司資產。開市報4.08元，升2.26%。

澳門周五單日旅客人次創疫情最高紀錄，達3.26萬。濠賭股個別發展，美高梅中國（2282）開市報13.5元，無升跌；澳博控股（0880）開市報9.95元，跌1.49%；永利澳門（1128）開市報15.04元，跌1.31%；銀河娛樂（0027）開市報70元，跌0.5%；金沙中國（1928）開市報37.8元，無升跌。

建設銀行（0939）去年多賺1.62%勝預期 派息0.326元。開市報6.45元，跌0.31%。

勵駿創建（1680）本業虧損及業務減值 去年全年虧損近20億。開市報1.13元，無升跌。

長城汽車（2333）公布，與小米造車的報道不屬實。開市報21.1元，跌3.65%。小米（1810）開市報25.45元，升0.2%。

東瀛遊（6882）去年轉蝕1.09億 今年1月遣散125名導遊。開市報0.58元，無升跌。

信德集團（0242）去年全年盈利大減逾九成 盈利逾2.6億不派息。開市報2.38元，跌1.24%。

交行（3328）去年純利微升1% 淨息差基本持平。開市報4.7元，升1.08%。

華潤燃氣（1193）去年多賺2% 末期息78仙。開市報44.7元，升4.07%。

工商銀行（1398）去年多賺1.4%淨息差跌15基點 派息0.266元。開市報5.45元，升0.18%。

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