港股ADR升246點 申洲、潤地、比亞迪、藍月亮等業績 嗶哩嗶哩上市
文章日期：2021年3月29日 08:55
美股向上，港股ADR升246點或0.86%，報28582點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.48%，折合報629.16元；阿里巴巴（9988）升2.8%，折合報220.71元；美團（3690）跌2.23%，折合報295.27元；匯控（0005）升1.03%，折合報45.31元；建行（0939）升0.21%，折合報6.48元。
道期跌0.33%，標期跌0.46%，納期跌0.59%。日股現升0.93%，韓股現跌0.2%，澳股現跌0.07%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，申洲國際（2313）、潤地（1109）、比亞迪（1211）、藍月亮（6993）、華潤萬象生活（1209）、復星醫藥（2196）等。
嗶哩嗶哩（9626）上市，定價808元。
青島啤酒（0168）純利22.01億元人民幣，按年升18.85%，末期息0.75元人民幣。
恒大（3333）旗下「房車寶」配股集資163億 鄭家純家族 趙令歡等入股。
中國有贊（8083）去年蝕近3億人民幣。
中國神華（1088）去年少賺14% 末期息每股派1.81元人幣。
中石化（0386）去年少賺四成 擬斥68億人幣購母公司資產。
澳門周五單日旅客人次創疫情最高紀錄，達3.26萬。留意濠賭股。
建設銀行（0939）去年多賺1.62%勝預期 派息0.326元。
勵駿創建（1680）本業虧損及業務減值 去年全年虧損近20億。
長城汽車（2333）公布，與小米造車的報道不屬實。
東瀛遊（6882）去年轉蝕1.09億 今年1月遣散125名導遊。
信德集團（0242）去年全年盈利大減逾九成 盈利逾2.6億不派息。
交行（3328）去年純利微升1% 淨息差基本持平。
華潤燃氣（1193）去年多賺2% 末期息78仙。
工商銀行（1398）去年多賺1.4%淨息差跌15基點 派息0.266元。
美團（3690）去年經調整溢利跌33% 不派息 第四季轉虧。
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