曾遭港證監重罰 韓裔基金經理傳遭斬倉累美股急挫
文章日期：2021年3月28日 15:18
上周多隻美國上市中概股如騰訊音樂、愛奇藝急挫，據外電報道，事件或與曾在對沖基金Tiger Asia操盤的韓裔基金經理Hwang Sung Kook（下稱 Bill Hwang）管理的Archegos Capital 有關，報道指Bill Hwang 近年一直以高槓桿投資新經濟股並獲利甚豐，惟他「重倉」的多隻股份包括霧芯、Viacom 近周急瀉，引發投行「call孖展」並最終斬倉，火燒連環船下多隻他有份投資的中概股都大幅下挫。
據網媒 IPO Edge引述消息報道，上周五Viacom與Discovery暴跌，是由於Archegos Capital 未能增加孖展按金，遭投行斬倉所致，而上周五其他多隻中概股突然暴跌，亦可能也與Archegos Capital 有關，因為股份都屬該基金投資的主要行業範疇。
報道指，Archegos Capital 基金規模在爆煲事件前高達150億美元，近年更一直以3至4倍槓桿投資，當中Viacom、Discovery、百度、騰訊音樂等相關股票都是基金的重倉股份。
翻查資料，Bill Hwang 在2010年管理Tiger Asia Management 時曾遭香港證監會起訴，指基金涉嫌內幕交易，事件糾纏超過三年後，最終以Tiger Asia 承認違反內幕交易法例作結，重罰4500萬元；至2014年證監會更頒令禁止Tiger Asia 及Bill Hwang 投資港股，禁令為期四年。