據網媒 IPO Edge引述消息報道，上周五Viacom與Discovery暴跌，是由於Archegos Capital 未能增加孖展按金，遭投行斬倉所致，而上周五其他多隻中概股突然暴跌，亦可能也與Archegos Capital 有關，因為股份都屬該基金投資的主要行業範疇。

報道指，Archegos Capital 基金規模在爆煲事件前高達150億美元，近年更一直以3至4倍槓桿投資，當中Viacom、Discovery、百度、騰訊音樂等相關股票都是基金的重倉股份。

翻查資料，Bill Hwang 在2010年管理Tiger Asia Management 時曾遭香港證監會起訴，指基金涉嫌內幕交易，事件糾纏超過三年後，最終以Tiger Asia 承認違反內幕交易法例作結，重罰4500萬元；至2014年證監會更頒令禁止Tiger Asia 及Bill Hwang 投資港股，禁令為期四年。