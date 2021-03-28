此外針對基層市民疫情下開工不足，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。陳茂波指，有關建議剛獲財委會通過，會爭取六月起實施。

至於去年4月推出的「百分百擔保特惠貸款」，陳茂波指，在不足一年間，計劃已批出超過2.8萬宗申請，涉及金額約453億港元，相關企業合共聘用超過26萬名僱員。而上月的財政預算案提出優化這計劃，相關工作已準備妥，並在明日生效。經優化後，在2020年第一季疫情初發期間新成立的企業也可作出申請，而每家企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月提高至18個月，上限由原來500萬元升至600萬港元，最長還款期由5年增至8年，還息不還本安排則由最多12個月增至最多18個月。優惠條款同樣適用於已透過原計劃借款的企業，原計劃借款企業也可向銀行申請增加貸款額、延長還款期，或延長還息不還本期。