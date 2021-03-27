展望未來，朱虹表示雖然工業企業效益狀況延續快速復蘇，不過國際形勢依然復雜嚴峻，國內疫情防控不容放松，各行業效益改善還不平衡，部分消費品行業盈利尚未恢復至疫情前正常水平，工業經濟全面恢復的基礎還需進一步鞏固。

去年受疫情衝擊影響，1月至2月規模以上工業企業利潤按年大跌38.3%，而2019年同期亦有14.0%降幅的情况，令數據的基數進一步下降。今年春節期間，多地倡導就地過年，企業開工時間明顯延長，員工上班人數亦多於往年，令今年首兩個月規模以上工業企業平均用工人數按年增長3.0%，帶動工業企業生產加快，效益提升。今年首兩個月，規模以上工業增加值按年增長35.1%，兩年平均增長8.1%；營業收入按年增長45.5%，兩年平均增長9.4%。

朱虹指，九成以上行業利潤增長，首兩個月在41個工業行業中，38個行業利潤總額按年增加，其中有24個行業利潤增速超過100%。另外，首兩個月規模以上工業虧損企業虧損額按年減少28.6%。在去年同期虧損企業中，有47.2%的企業在今年首兩個月錄得盈利，拉動規模以上工業企業利潤增長96.1個百分點。