該集團現時在澳門及老撾分別經營194張及8張賭枱，受到新冠疫情衝擊，博彩及非博彩業務分部分別錄得虧損2.53億及6.49億元，同時要就老撾、佛得角及柬埔債等海外項目確認減值虧損7.97億元，因此致全年虧損大增。按項目計，澳門漁人碼頭及老撾Savan Legend的除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）分別為3.46億元及0.16億元。

公司指出，澳門漁人碼頭內的勵駿酒店正重新設計酒店構造，以符合當地的高度要求，另正專注漁人碼頭所提供的餐飲及娛樂設施，重新建設勵駿大道。老撾Savan Legend渡假村內的酒店及娛樂場，將因應老撾及泰國的邊境解封措施而逐步恢復營運。橫琴勵駿龐都廣場PONTO去年底的佔用率大約為46%。同時現正重新審視佛得角酒店及娛樂場綜合設施的建造計劃。

勵駿現時手持現金約1.27億元，淨資本負債率大升28.1個百份點至33.4%。該集團股份今日收報1.13元，無升跌。

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