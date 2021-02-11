截至去年12月底止，集團銀行借款為4.77億元，銀行存款及庫存現金約9880萬元，董事會相信仍有足夠營運資金維持今年營運，但疫情存在高度不確定性，未能預測相關影響。

集團又指，去年疫情令旅遊及相關業務在3月中煞停至今，酒店業務亦在大部分時間暫停營業，面臨重大挑戰。期內日本旅行團仍是集團收入主要來源，但受疫情影響，客戶人數大減86.7%至1.2萬人，收入亦減少84.8%至1.37億元，非日本旅行團收入亦減少86%至7920萬元，客戶人數亦大減89.3%至8437人。另外，期內在港獲額外租金寬減，令租賃負債減少約60.8萬元。

自由行產品及輔助性旅行相關產品及服務方面，集團去年第二季推出「EGL Market」網上購物平台，現階段只貢獻相對較小的收入百分比，但帶來新收入來源，去年整體收入按年下跌87.2%至2410萬元。

另外，集團酒店業務自去年3月中起至9月、以及12月期間暫停營運，全年入住率下跌61.3個百分點至8%，第二間位於沖繩的酒店已在去年12月起營運，整體分部收入下跌86.9%至940萬元。

截至去年底，集團員工人數大減34.7%至842人，當中全職導遊減少7%至182人。不過，集團在1月19日與125名導遊終止僱傭合約，補償安排等費用合計2000萬元。

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