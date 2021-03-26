該集團期內在售樓方面，旗下橫琴項目的住宅項目在去年8月開售首兩天內共銷售422個單位，錄得溢利24.68億元，相對2019年同期跌62.18%。澳門濠珀則錄得6個單位成交，其持股71%的濠尚則訂約售出52個單位，另持股51%的香港昇御門去年8月完成出售最後一個複式單位，並在去年12月出售通州綜合發展項目第二期19.35%權益，及在持股40%的上海蘇河灣綜合發展項目已售出221個單位。集團部署今年下半年推出內地通州的住宅項目預售，及推出新加坡18號湯林生路項目和蘭生居發售。

租務方面，信德年內向零售租戶提供租金優惠，投資物業公平值減值4.49億元，按年增加1.46倍。香港昇悅商場、西寶城、昇御商場及信德中心402號商舖的出租率分別為99%、89%、47%及26%。在運輸業務方面，信德中旅船務在股權重組前，錄得3億元嚴重虧損，按年大增1.45倍，年內只營運了34天。經股權重組之後，則共同承擔1.34億元虧損。其預期運輸部門於今年要進一步調整架構。酒店部門則虧損按年大增1.49倍，達到5.48億元。其從持股15.8%的澳門旅遊娛樂方面，獲派息1.73億元，按年大增49.14%。

信德手上的銀行結餘及存款只有54.46億元，按年減少68.35億元。資本與負債比率為35.6%，按年增加18.3個百分點。

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