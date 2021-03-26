副行長郭莽則指，去年淨息差整體表現穩定，除非環境出現重大變化，預期今年淨息差亦基本穩定，因貸款市場報價利率（LPR）下降的邊際影響正在減弱，資產收益率下行情況放緩並有回升動能。未來交行會做好淨息差管理，繼續提升零售貸款的佔比，因零售貸款收益率較高，亦希望未來能提升核心負債增長能力，及提升低成本存款的比例等。

就人行早前要求建立銀行業金融機構房地產貸款集中管理制度，行長劉珺認為政策對交行影響不大，因涉房地產的貸款未到規管紅線，甚至還有一定空間。而交行日後會按「房住不炒」等原則，落實監管部門調控措施。

針對中央近期嚴打經營貸流入地產市場，劉珺強調相關排查屬重要工作，亦會持續推進，交行會將合規性放在首位，完善風控能力建設，監控資金用途等，另外亦會透過金融科技等加強線上線下風險防控能力。

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