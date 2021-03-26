期內，麗展來自中、港、英國三地的租務項目營業額達6.61億元，按年減少1.3%，貢獻分部盈利3.99億元，按年減少11%。地產發展業務方面，主要來自內地市場的銷售，涉及營業額達到12.2億元，按年增長63.8%，但是錄得分部虧損1.3億元，由盈轉虧。在港銷售逸瑆，只貢獻營業額1.24億元。整體已簽約但尚未確認之銷售總額為30.58億元。餐廳業務的營業額按年減少26.26%至1.72億元，虧損按年減少39.28%至約2565.7萬元。酒店及酒店式服務公寓之營運貢獻2.89億元營業額，按年大減39.54%，分部虧損按年增加83.02%，達到1.89億元。

另由豐德麗（0571）管理的戲院營運，營業額只餘6100萬元，按年大跌68.6%；虧損達6460萬元，按年減少58.05%。媒體及娛樂業務營業額按年減少19.38%至1.64億元；盈利按年微增至840萬元。麗展整個集團合計，手持現金及未提取融資分別為74.35億元及53.97億元。連同豐德麗及位於英國倫敦的物業淨債項合計，資本負債比率約為45%。

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