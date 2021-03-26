該集團指，期內酒店、發展物業及投資物業收入分別按年大減57.9%、85%及2.1%，分別只有9.15億元、2420萬元及8980萬元。按地區劃分，香港、中國內地及新加坡的酒店物業總收入分別按年大減72.1%、40.8%及62.5%，只有8250萬元、4.63億元及8880萬元。現時其擁有股權並位於亞太區、歐洲及非洲的酒店有80間、透過經營租賃的酒店有3間，及管理103間酒店及渡假酒店。

期內香格里拉由於借款增加，資產負債比率由2019年底的64.9%，升至20年底的74.9%。其擁有現金及等價物達9.9億元，並已完成今、明兩年近50%的再融資需求，並將繼續努力節省現金，以確保能應對長期不確定的局面。僱員人數達4.23萬人，按年減少4100人。

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