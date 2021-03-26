香格里拉受疫情衝擊 盈轉虧蝕35億 港上市酒店股中最差
文章日期：2021年3月26日 18:00
香格里拉（0069）受到新冠肺炎疫情衝擊，影響到酒店業務發展，加上期內大連香格里拉大酒店二期住宅及斯里蘭卡科倫坡的One Galle Face交付住宅數目減少影響，2020年度由盈轉虧，全年股東應佔虧損4.6億元（美元，下同），折約35.74億港元，為香港已上市酒店中虧損最鉅。該集團不派末期息。
該集團指，期內酒店、發展物業及投資物業收入分別按年大減57.9%、85%及2.1%，分別只有9.15億元、2420萬元及8980萬元。按地區劃分，香港、中國內地及新加坡的酒店物業總收入分別按年大減72.1%、40.8%及62.5%，只有8250萬元、4.63億元及8880萬元。現時其擁有股權並位於亞太區、歐洲及非洲的酒店有80間、透過經營租賃的酒店有3間，及管理103間酒店及渡假酒店。
期內香格里拉由於借款增加，資產負債比率由2019年底的64.9%，升至20年底的74.9%。其擁有現金及等價物達9.9億元，並已完成今、明兩年近50%的再融資需求，並將繼續努力節省現金，以確保能應對長期不確定的局面。僱員人數達4.23萬人，按年減少4100人。
其他報道
資金流出避險資產 恒指升436點 智欣潛水29% 科指一周跌4.9%
路透：去年至少2690億元港資流入加拿大 相當香港存款1.9%
東方海外去年核心多賺3.6倍豪派息 末期加特息10.675元