王寧表示，公司計劃逐步發展主題公園（樂園）業務以及內容業務，亦有可能涉足遊戲業務。他表示，冀市場未來逐漸不再認為泡泡瑪特僅是潮玩及「盲盒」公司，希望業務優化後，潮玩收入佔比可逐步下降。

副總裁司德則表示，去年於內地全年多開76實體店，今年新開實體店數量將會較去年更多，開店位置以一線及二線城市為主。早前「盲盒熱」引官媒批判，司德表示，公司自身不會參與二級市場活動，但會留意對公司口碑有影響的內容。

泡泡瑪特去年經調整利潤率錄得23.5%，按年跌4.4個百分點。首席財務官楊鏡冰表示，下跌原因主要是去年實體店租得更好鋪位，並增聘人手，人員薪資、物流開支都有所上升，而且有上市費用。王寧則補充指，未來不會刻意提高利潤率，將維持在22%至27%之間。

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