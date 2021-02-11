零售業務方面，大賣場收入按年升1.4%至11.6億元；綜合超市按年升5.7%至27.3億元；便利店收入升9.3%至3.8億元；百貨商場收入跌52.1%至1316.5萬元，整體零售收入升4.4%至42.9億元。

集團指出，去年首季消費者多以居家煮食代替外出用餐，肉蛋果菜奶、糧油以及調味品等必需商品銷售顯著增加，加上全渠道網絡滿足激增線上購物需求，全年同店銷售亦升5.22%。不過疫情受控，各行各業復工，餐飲服務業恢復常態，集團零售銷售進入平穩狀態。

批發業務方面，收入按年升4.5%至67.0億元，因期內開展跨境電商美妝業務，令銷售收入增長，以及疫情下糧油類商品銷售增加。

截至去年12月底止，集團共有160間零售店舖，包括146間直營店及14間特許加盟店。因租約到期及經營策略調整等原因，期內關閉1間大賣場、2間綜合超市，7間直營便利店及13間加盟便利店。另外，去年全年線上銷售按年升40.7%。

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