北京京客隆去年多賺6.4%至5630萬人民幣 息0.1元
文章日期：2021年3月26日 17:46
北京京客隆（0814）公布，去年全年多賺6.4%至5630.4萬元（人民幣、下同），主營業務收入按年4.3%至110.0億元，每股基本盈利0.14元，擬派末期息0.1元人民幣。集團期內毛利按年下跌9%至12.9億元，毛利率下跌1.7個百分點至11.7%。
零售業務方面，大賣場收入按年升1.4%至11.6億元；綜合超市按年升5.7%至27.3億元；便利店收入升9.3%至3.8億元；百貨商場收入跌52.1%至1316.5萬元，整體零售收入升4.4%至42.9億元。
集團指出，去年首季消費者多以居家煮食代替外出用餐，肉蛋果菜奶、糧油以及調味品等必需商品銷售顯著增加，加上全渠道網絡滿足激增線上購物需求，全年同店銷售亦升5.22%。不過疫情受控，各行各業復工，餐飲服務業恢復常態，集團零售銷售進入平穩狀態。
批發業務方面，收入按年升4.5%至67.0億元，因期內開展跨境電商美妝業務，令銷售收入增長，以及疫情下糧油類商品銷售增加。
截至去年12月底止，集團共有160間零售店舖，包括146間直營店及14間特許加盟店。因租約到期及經營策略調整等原因，期內關閉1間大賣場、2間綜合超市，7間直營便利店及13間加盟便利店。另外，去年全年線上銷售按年升40.7%。
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