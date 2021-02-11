該集團指，新冠肺炎疫情，提高了消費者對家居與環境衛生的意識，以及對節省家務時間，同時能夠保障個人健康衛生的產品的需求，受惠新產品推出，網上銷售增長，因此疫情對其影響不大。當中寵物護理產品的收入較去年增長逾十倍。同期，家居護理產品和個人護理產品的收入分別增長20.0%和51.7%。

線上渠道和線下渠道產生的收入分別按年錄得92.8%和14.4%的增長。現時其線下渠道覆蓋約62萬個分銷商網點以及約1.1萬個零售網點，線上渠道則覆蓋26家自營線上商店。展望將來，其擬佈局海外供應鏈。

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