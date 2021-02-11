朝雲盈利增兩成達2.23億 派末期息0.044元
文章日期：2021年3月26日 17:25
內地家居護理品牌立白旗下剛於3月10日上市的朝雲集團（6601），宣布2020年底止全年業績，期內股東應佔溢利達2.23億元（人民幣、下同），按年增長20.86%；每股派末期息0.044元，即相當於0.0524港元。該集團今日收報9.19元，跌0.11%，較招股價9.2元略為微跌。
該集團指，新冠肺炎疫情，提高了消費者對家居與環境衛生的意識，以及對節省家務時間，同時能夠保障個人健康衛生的產品的需求，受惠新產品推出，網上銷售增長，因此疫情對其影響不大。當中寵物護理產品的收入較去年增長逾十倍。同期，家居護理產品和個人護理產品的收入分別增長20.0%和51.7%。
線上渠道和線下渠道產生的收入分別按年錄得92.8%和14.4%的增長。現時其線下渠道覆蓋約62萬個分銷商網點以及約1.1萬個零售網點，線上渠道則覆蓋26家自營線上商店。展望將來，其擬佈局海外供應鏈。
其他報道
資金流出避險資產 恒指升436點 智欣潛水29% 科指一周跌4.9%
路透：去年至少2690億元港資流入加拿大 相當香港存款1.9%
東方海外去年核心多賺3.6倍豪派息 末期加特息10.675元
泡泡瑪特去年多賺16%至5.24億人幣 派末期息14.94分