工行去年多賺1.4%淨息差跌15基點 派息0.266元
文章日期：2021年3月26日 17:17
工商銀行（1398）公布，去年淨利潤3,177億元（人民幣，下同），按年升1.4%，實現撥備前利潤5948億元，按年增長4.2%。期內業收入8,001億元，升3.1%。派息每股0.266元。
期內利息淨收入6,467.7億元，增長2.3%；利息收入10,925億元，升2.7%；利息支出4,457.6億元，增長3.4%。
淨利息差和淨利息收益率分別為1.97%和2.15%，均比對上一年下降15個基點，工行解釋，主要是推進LPR貸款定價基準轉換，同時持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本。
截至年底，核心一級資本充足率13.18%，對比2019年底為13.2%，不良貸款率1.58%，撥備覆蓋率180.68%，成本收入比為24.76%。
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