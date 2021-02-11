期內利息淨收入6,467.7億元，增長2.3%；利息收入10,925億元，升2.7%；利息支出4,457.6億元，增長3.4%。

淨利息差和淨利息收益率分別為1.97%和2.15%，均比對上一年下降15個基點，工行解釋，主要是推進LPR貸款定價基準轉換，同時持續讓利實體經濟，進一步降低企業融資成本。

截至年底，核心一級資本充足率13.18%，對比2019年底為13.2%，不良貸款率1.58%，撥備覆蓋率180.68%，成本收入比為24.76%。

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