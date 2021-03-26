期內，集團全年收入錄1147.9億元，好過市場預期，按年升13.26%。餐飲外賣業務收入按年增長20.8%至663億元；到店、酒店及旅遊業務收入仍按年增加12.2%至71億元。

集團第四季盈轉虧，期內虧損22.44億元，虧損大過市場預期，2019年同期賺14.6億元。根據非國際財務報告準則，經調整虧損錄14.36億元，2019年同期錄盈利22.7億元；經調整EBITDA 5.89億元，2019年同期錄盈利21.78億元。

美團指，集團社區電商是一項巨大的機會，公司在2021年將會配置充裕的資源促進其發展，同時不斷提升業務運營效率。不過，加大對新業務的投入可能會對公司的整體財務業績造成重大負面影響，且公司亦可能由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。

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