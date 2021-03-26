龍湖︰5年均在「綠檔」 重申無意分拆物管上市
文章日期：2021年3月26日 16:42
內地「三道紅線」政策限制內房槓桿，壓迫增長前景，不過龍湖（0960）首席執行官邵明曉及首席財務官趙軼在業績會上直言，公司一條紅線都沒碰到，更已是5年均在「綠檔」，當中截至去年底的淨負債率為46.5%，現金與短債比率為4.24倍，大幅超標。
龍湖管理層認為，新的三道紅線融資及供地政策，甚至是有關銀行設的另外「兩道紅線」，都對龍湖有利，因為公司一向財務穩健，多年來都沒碰過信託、資管融資那些，資金面健康，也多年來一直在「綠檔」，政策顯然對高槓桿及小型房企不利，但對於財務槓桿一直下降，且一直增長能力槓桿的龍湖是利好的。
特別是銀行的「兩道紅線」下發後，銀行及金融機構的資源也是有限，故傾向選擇龍湖，給予的授信不降反增。而龍湖也是「三道紅線」首批試點企業，認為政策具長效作用。集團對於規模的要求，「只要在前十就很滿意」，更著重的是權益比、簽約的回款及利潤，目前簽約的權益比重達到7成，也是行內較高水平。
談到龍湖智慧服務多年來一直受到資本市場關注，不過邵明曉再次明確表示，集團無意分拆業務，雖然去年行業非常火熱，很多大中小型企業爭先恐後分拆，但龍湖更關注業務發展及成長性。
商業方面，集團指出疫情下去年再新開10座天街商場，年底出租率達97%，全年商業租金提升23%至58億人民幣，今年將再開11座天街商場，料帶動今年全年物業投資業務租金收入至85億元。物業方面，龍湖希望毛利率仍能維持25至30%水平。
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