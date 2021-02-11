資金流出避險資產，每美元兌日圓升值至109.44，是2020年6月8日109.7日圓後最強。環球股市向上，道期升0.4%，標期升0.41%，納期升0.46%。日股升1.56%，韓股升1.09%。

市升成交金額則較上日減少8.27%，降至1839億元，是23日1665.84億元成交後最少；國指升221點或2.06%，報10966點。恒生科技指數收報8129點，升2.33%。

藍籌39隻升，16隻下跌。碧桂園（2007）有信心未來年年銷售額增長約10%，收市升8.11%，收報9.73元，是升幅最大的藍籌。

瑞聲（2018）跌3.15%，收報38.4元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）升5.08%，收報302元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻69點。

憂慮美國上市中概股將被退市，阿里巴巴（9988）跌2.26%，收報216元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低32點。百度（9888）創上市新低，見200.4元，收報214元，跌5.56%。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是閱文（0772）收報77.65元，升8%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報24.35元，跌6.35%。

傳小米（1810）最快下周宣布與長城汽車（2333）合作造車，小米收報25.4元，升6.28%；而長汽則曾升最多15.42%，是2017年10月11日後最大升幅，收報21.9元，升10.38%。小米徐潔雲曾發文指，造車是「完全扯淡的假新聞」 惟帖文及後被刪除。

北水南下合計淨流入60.3億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入64.3億元人民幣，較上日增加133.95%，連續第3日流入，累計流入141.84億元。

一周指數表現

恒指本周累跌2.26%或654點，跌幅是2月26日後最大；本周表現最佳的是藥明生物（2269），累升8.64%，其次為安踏（2020）及龍湖（0960），分別升6.4%及5.13%。而表現最差的是吉利（0175），累跌14.61%，其次為申洲國際（2313）及瑞聲（2018），分別跌12.51%及9.65%。

國指本周累跌2.82%或317點，跌幅是2月26日後最大；本周表現最佳的是碧桂園服務（6098），累升13.05%，其次為安踏（2020）及龍湖集團（0960），分別升6.4%及5.13%。而表現最差的是吉利（0175），累跌14.61%，其次為申洲國際（2313）及快手（1024），分別跌12.51%及11.34%。

科指本周累跌4.93%或421點，跌幅是2月26日後最大；本周表現最佳的是聯想（0992），累升8.3%，其次為同程藝龍（0780）及閱文（0772），分別升6.04%及6.01%。而表現最差的是快手（1024），累跌11.34%，其次為眾安在綫（6060）及新東方在綫（1797），分別跌10.64%及10.64%。

午後消息股表現

東方海外（0316）去年核心多賺3.6倍豪派息 末期加特息10.675元。收報元，無升跌%。

龍光（3380）去年核心多賺20% 末期息0.58元。收報12.4元，升3.85%。

勝獅貨櫃（0716）虧轉盈 賺787萬美元 不派息。收報0.61元，無升跌。

玩具商泡泡瑪特（9992）去年多賺16%至5.24億人幣 派末期息14.94分。收報53.6元，跌1.01%。

保利置業（0119）去年純利「腰斬」 削派息至0.128元。收報2.25元，跌4.2%。

龍湖（0960）核心溢利增兩成 末期息1.03元 全年派息增19%。收報48.2元，升5.82%。

丘鈦（1478）全年多賺54% 末期息5仙。收報14.8元，跌0.8%。

多間公司公布業績，績前表現如下，交行（3328）收報4.65元，升0.87%；建行（0939）收報6.47元，升1.57%；工行（1398）收報5.44元，升1.49%；美團（3690）收報302元，升5.08%；中石化（0386）收報3.99元，升0.25%；康希諾生物（6185）收報279.8元，升5.51%；卓悅控股（0653）收報0.183元，升4.57%。

智欣集團（2187）上市，定價1.5元。收報1.06元，跌29%。

今早及隔晚消息股表現

佳兆業（1638）落實7供1 供股價折讓約25%。收報3.68元，跌6.6%。

花樣年（1777）純利9.77億元人民幣升11.9%。末期息幣5.93分人民幣。收報1.04元，跌9.56%。

彩生活（1778）純利5.07億元人民幣，按年升0.63%，末期息8.73分人民幣。收報3.46元，無升跌。

晨鳴紙業（1812）純利17.12億元人民幣，升3.35%，撇除除非經常性損益純利升59.3%至11.1億元人民幣，末期0.185元人民幣。收報6.8元，升2.25%。

中國飛機租賃（1848）調整飛機訂單，由92架降至66架。收報6.27元，跌0.63%。

美的（3990）突改派息惹疑慮 稱「被誤解」下月開會研討。收報15.78元，升1.15%。

周生生（0116）去年少賺15%至5.4億 今年續調整港分店網絡。創52周高，見11.94元，收報11.86元，升5.89%。

永旺（0984）去年虧損收窄至3681萬元 末期息5仙。收報2.07元，跌7.5%。

美圖公司（1357）去年虧損收窄至4097萬人幣 不派息。收報2.49元，跌7.43%。

農夫山泉（9633）去年多賺6.6% 末股息0.17元人幣。收報40元，跌2.32%。

中石油（0857）第四季多賺6% 末期息多派32%。收報2.81元，升1.44%。

中海油（0883）盈利略勝預期 末期息削4成。收報8.4元，升3.96%。

TCL電子（1070）去年多賺58% 息11.5仙。收報6.08元，跌0.81%。

中人壽（2628）少賺13.8% 差過預期 末期息0.64元 內含價值升13%。收報16.04元，跌0.12%。

恒大汽車（0708）去年虧損擴大至近74億元 不派息。收報63元，升11.41%。

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丘鈦全年多賺54% 末期息5仙

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