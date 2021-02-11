他指出，ESR手持15億元現金，加上此前已將價值約10億美元的項目套現，淨負債相對總資產比率只有23.2%，因此仍有有空間可進一步擴張。受惠於新冠肺炎疫情，電商活動增加，加上供應鏈作出適應，因此物流項目仍然吃香，並且有條件因應市場需求，增加冷藏新鮮產品及醫藥的物流配套，將冷藏類租賃的佔比由原有5%，進一步提高至逾10%。董事沈晉初更補充，將來發展冷藏設施方面，地域上不限於中國市場一地。

另該集團亦預見市場對數據中心的需求增加，因此Jeffrey Perlman指出，他們會在已經營的最少5個國家及地區，包括香港在內，開發數據中心項目，並認為他們具備開發大型物流的規劃、供電設施建設等經驗。同時，數據中心的估值，相對他們作為輕資產的公司而言，估值上會更高。他更預期，隨著疫情逐步紓緩，項目陸續重啟，ESR的基金管理部門收購項目、發展項目等管理費用，將會自低位重拾升幅。ESR今午收報24.9元，升3.32%。

記者：陳偉燊

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